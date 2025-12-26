Коледата на футболните звезди

Християнският свят отпразнува Коледа – с наздравици и семейна любов. Големите звезди във футбола не остават назад. С изключение на асовете от Висшата лига, които още от уикенда са на линия за мачове, останалите любимци на феновете стигнаха до най-различни дестинации и показаха своята Коледа.

„Точките обра“ великият вратар Мануел Нойер. С бермуди и бос на пясъка вратарят на Байерн се снима до елха, а зад тях е морето. Нойер не разкри точната дестинация, но най-сигурното е, че не е в Мюнхен. Още тук беше зададен и най-модерният въпрос – с изкуствен интелект ли е правена снимката? Живее в свят на нови технологии и трудно някой може да отговори. Факт е, че звездите публикуват фотосите в личните си профили. И само те могат да кажат кое е вярното.

Хари Кейн, капитанът на Англия, явно обича да му е студено. Голмайсторът на Бундеслигата заведе шестчленното си семейство в Лапландия. Нападателят не обича да показва лицата на децата си, но на снимките си вижда много сняг и шейни. На подобно място е отишъл и бившият вратар Джо Харт, който излиза от ледена река като лош герой от култовата сага „Игра на тронове“.

Коледната програма в Саудитска Арабия не позволи на Кристиано Роналдо да пътува далече от Рияд. Този път звездата-милиардер избра да не показва лицата на семейството си, което за разлика от Кейн често прави. Във видео в инстаграм се вижда как Кристиано и фамилията му се доближават до коледната елха в огромен хол – вероятно дома, в който живее в саудитската столица.

След добре свършена работа и шампионска титла в САЩ доста семпла снимка „даде“ на феновете Лионел Меси. Явно на топло място аржентинският ас на Интер Маями е хванал за ръка съпругата си Антонела.

Много от футболните звезди решиха да споделят със света и своите домашни любимци. Педро Нето от Челси и съпругата му притежават две огромни кучета, които са гушнали под елхата.

Нападателят-чудо Ерлинг Холанд се дегизира като огромен дядо Коледа и нарами чувал с подаръци, а на следваща снимка просто позира с приятелката си Изабел. Някъде на топло възстановяващият се от поредна контузия Неймар показа две от децата си с актуалната си другарка в живота. А великият треньор Карло Анчелоти избра Ню Йорк и снимка пред огромната му елха, за да каже „Весела Коледа“ на своите фенове.

Привържениците на ЦСКА също останаха доволни. Кипърската звезда Йоанис Питас се вкрючи в поздрави с прекрасната си дама на сърцето и малкото им куче.

Колко от снимките са изкуствен интелект и колко са истински? Няма как да отговорим на този въпрос, но можем да се потопим в коледните празници на футболните мегазвезди. Или поне на техните фантазии.

