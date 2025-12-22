Невиждан рекорд за Хари Кейн

Хари Кейн завършва годината с невиждан рекорд и огромно признание. В последния мач на Байерн англичанинът вкара гол за 4:0 над Хайденхайм. И така е участвал в 100 попадения в Бундеслигата само в 78 мача. От тях 81 гола е вкарал лично. Досега най-бърз до кота 100 беше Ариен Робен. Нидерландската легенда на Байерн го направи в 119 мача.

Още преди мача Кейн получи приза Личност на годината, даван от авторитетното списание Кикер. Точно 12 месеца по-рано с него беше награден Шаби Алонсо, който изведе Байер (Леверкузен) до първа в историята титла в Бундеслигата. През тази година Кейн спечели първия въобще трофей в кариерата си, която основно мина в Тотнъм.

„Ако трябва да опиша Хари с три думи, то те ще са „голове, голове, голове“ - поздрави го директорът Макс Еберл. - За Байерн е огромно щастие, че Кейн играе тук.“

Наградата за „Личност на годината“ не се дава само за спортни успехи. Първата в историята получи великият Франц Бекенбауер през 1990 година, когато като треньор донесе третата световна титла на Германия. Освен че е известен като домошар, Кейн има фондация за подпомагане на психично болни хора.

“Много се радвам за цялата ни година – каза капитанът на английския национален отбор след последния мач. - Спечелихме важна и трудна победа в края. Можеше и по-бързо да предрешим мача.“

През цялата 2025 година Байерн не загуби нито един мач на чужд терен в Бундеслигата. Това се случи два пъти в историята на клуба – през 1986-а и 2013-а. Сега „на мушката“ е следващ рекорд – най-много голове в една кампания. През сезон 1971/72 баварците вкараха 102, а до този момент са стигнали 55. Мисията изглежда напълно възможна.