Тер Щеген се върна и най-накрая суха мрежа за Барса

Марк-Андре тер Щеген се завърна на вратата на Барселона след повече от година и попречи каталунците да наредят 11-и мач без суха мрежа като гост. Лидерът в Примера дивисион победи доста трудно третодивизионния Гуадалахара с 2:0 с голове в последния четвърт час.

Титулярният вече вратар Жоан Гарсия получи почивка и мнозина очакваха мястото му да заеме полякът Войчех Счесни. Треньорът Ханзи Флик обаче избра своя сънародник.

„Марк е капитан на Барселона, тук е вече 12 сезона – каза Флик. - Разговарях с моя екип и решихме, че трябва да получи своя шанс в името на уважението. Върна се, но засега само за този мач.“

Шансовете на Тер Щеген отново да е титуляр в Барселона са минимални. И през януари ще търси нов отбор, за да се бори за място в националния отбор на Мондиал 2026.

Защитникът Пау Кубарси пък стана най-младият футболист от Примера дивисион (на 18 години и 328 дни), който изигра сто мача във всички турнири.