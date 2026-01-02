Засипаха с хвалби Груев след „Анфийлд“

Илия Груев беше засипан с хвалби за играта си при нулевото равенство на неговия Лийдс като гост на Ливърпул. Както традицията сочи, българският национал винаги е титуляр в големите мачове, макар че остава на пейката в доста други случаи. В официалния сайт на Лийдс халфът получи най-висока оценка 7.

„Груев си свърши работата да ограничава натиска на съперника – пише в списъка с оценките. - През второто полувреме влиянието му върху мача се увеличи и представянето му беше впечатляващо.“

Груев получи крампа и принудително напусна терена в продължението на двубоя на „Анфийлд“. Треньорът Даниел Фарке обаче увери, че българинът ще е на линия за домакинството срещу Манчестър Юнайтед в неделя.

В репортаж за мача сайтът на Лийдс определи присъствието на Груев като „абсолютно ключово“. „Българинът не е футболист, който прави магически неща, а изключително полезен – твърди журналистът Уил Бъчър. - Той не прави грешки, рядко греши с подаванията и е отличен в позиционирането в дефанзивен план. След трансфера си за 4 милиона паунда през лятото на 2023 година трябваше да почака за своя шанс и затова дълго стоя на пейката.“

Вратарят Лукас Пери стана първият страж на Лийдс, който запази суха мрежа като гост на Ливърпул след Джан Лукич през април 1995 година. „Червените“ бяха в серия от четири поредни победи.

Първият ден на 2026 година пък повтори рекорд от 29 април 1998 г. И тогава, и сега в четирите мача за денонощието паднаха само два гола. Манчестър Сити направи 0:0 като гост на Съндърланд, а така завърши също лондонското дерби Брентфорд – Тотнъм.

Филип Кръстен, другият български национал на Острова, игра цял мач за Оксфорд, който загуби с 1:2 на терена на Ипсуич. Отборът бе с новия си треньор Крейг Шорт.

Лиъм Росиниър пък най-вероятно ще поеме Челси след новогодишното уволнение на Енцо Мареска. Англичанинът е треньор на Страсбург, а преди това е водил само Хъл.