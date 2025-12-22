Защитата на Мъри – най-добра в Турция

Отбраната на Гьозтепе, воден от Станимир Стоилов, е най-добрата в турското първенство досега. В последния мач за годината тимът от Измир победи Самсунспор с 2:0. Двубоят бе срещу пряк съперник за място в евротурнирите. Така Гьозтепе завършва на четвърто място в класирането само с девет допуснати гола. И двата гола вкара Арда Куртулан – по един във всяко полувреме.

Гьозтепе е новак в турския елит. Благодарение на Стоилов и екипа му тимът спечели убедително промоцията, а сега голямата цел е влизане в европейските турнири. Гьозтепе изостава само на три точки от третия Трабзонспор.

Битката за титлата се очертава да е между двата големи гранда Галатасарай и Фенербахче. „Жълто-черните“ водят с три точки, а имат 10 повече от отбора на Стоилов.