Роналдо шокира света с тялото си

Автор: Труд
Футбол Свят

Кристиано Роналдо шокира света с тялото си, което показа благодарение на социалните мрежи. Португалецът публикува снимки, след като е излязъл от сауната в дома си в Саудитска Арабия. Въпреки че след по-малко от два месеца ще навърши 41 години, Роналдо изглежда най-много като на 30. Особено много Кристиано обича да влиза в ледена баня, но след полунощ.

В момента нападателят е обсебен от идеята да стане първият футболист, вкарал 1000 гола. Легендата твърди, че ще играе още 1-2 години.

В дневната програма на Роналдо влизат пилатес, често плуване в басейн, задължителен фитнес. Поне по половин час прави кардио, спринтове с висок интензитет и вдигане на тежести. Всичко това му отнема поне по четири часа. Също така задължително португалецът яде по шест пъти на ден, но никога не по много.

Още от (Футбол Свят)

Най-четени

Мнения