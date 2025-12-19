Кристиано Роналдо шокира света с тялото си, което показа благодарение на социалните мрежи. Португалецът публикува снимки, след като е излязъл от сауната в дома си в Саудитска Арабия. Въпреки че след по-малко от два месеца ще навърши 41 години, Роналдо изглежда най-много като на 30. Особено много Кристиано обича да влиза в ледена баня, но след полунощ.

В момента нападателят е обсебен от идеята да стане първият футболист, вкарал 1000 гола. Легендата твърди, че ще играе още 1-2 години.

В дневната програма на Роналдо влизат пилатес, често плуване в басейн, задължителен фитнес. Поне по половин час прави кардио, спринтове с висок интензитет и вдигане на тежести. Всичко това му отнема поне по четири часа. Също така задължително португалецът яде по шест пъти на ден, но никога не по много.