115 години „Олд Трафорд“ - за четвърти път 4:4

Такива мачове чакат всички. За такива мачове се говори от поколение на поколение. В 115-годишната си история „Олд Трафорд“ е видял много велики моменти – от върховна радост до дълбоко страдание. В края в 2025-а известният като „Театъра на мечтите“ стадион за четвърти път се наслади на 4:4. Между Манчестър Юнайтед и Борнемут.

Колко абсурдни може да са „червените дяволи“! За пети път в последните шест кръга все едно сами отказват да влезе в Топ 5 на Висшата лига – позиция, която би им дала място в Шампионската лига догодина. А колко малко не достигна на Борнемут след две поредни победи с по 3:0 на „Олд Трафорд“ да си тръгнат с успех след три попадения, след като водиха с 3:2! Няма друг тим в историята, който да вкарва три пъти поред поне 3 гола срещу „дяволите“ като гост. Каква ирония за Борнемут! Влезе в мача след шест поредни двубоя без успех, вкара четири пъти и... серията стана седем.

Юнайтед пък се нареди до своя отколешен градски съперник Манчестър Сити като втория отбор, който три пъти повежда в резултата, но не печели във Висшата лига. „Гражданите“ се провалиха така срещу Челси през ноември 2023-а.

В уникалния двубой Бруно Фернандеш от Юнайтед и Маркъс Таверние от Борнемут вкараха директно от пряк свободен удар. Последният мач от Висшата лига, видял такива попадения от съперници, е Куинс Парк Рейнджърс – Уигън през януари 2012 година. Тогава Акош Бужаки за домакините и Уго Родалега за гостите показаха майсторството си.

По време на мача младият английски национал Коби Майно косвено демонстрира бунт. Рядко влиза в игра, а легенди на Юнайтед критикуват Рубен Аморим, че не го пуска. Намеси се брат му Джордън Майно, който е звезда от риалити шоу. Застанал до паравана до терена той показа фланелката си, на която пишеше „Освободете Коби Майно“. Халфът иска да напусне „Олд Трафорд“, за да рестартира кариерата си подобно на Скот Мактомини, станал шампион с Наполи и най-добър футболист на Серия А. Майно все пак стана част от шоуто 4:4 с малко повече от половин час на терена.