Груев и Лийдс повториха рекорд от 2001 г.

Илия Груев и съотборниците му от Лийдс изравниха рекордна серия от 2001 година. С равенството 1:1 срещу Манчестър Юнайтед отборът е непобеден в седем поредни срещи от Висшата лига. Това им се случи за последно под ръководството на Дейвид О'Лиъри.

Груев изигра още един много силен мач срещу гранд. Халфът участваше в почти всяко разиграване до 80-ата минута, когато беше сменен. Брандън Ааронсон откри за Лийдс в 62-ата минута, но Матеус Куня изравни секунди по-късно. И двата отбора удариха по една греда.

Груев направи много силен двубой и в новогодишния ден, когато Лийдс стигна до 0:0 на терена на шампиона Ливърпул. В последните си пет срещи от Висшата лига „червените дяволи“ имат само една победа.