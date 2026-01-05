Юнайтед пак почва да търси новия сър Алекс

Манчестър Юнайтед продължава да търси своя нов сър Алекс Фъргюсън. 13 години след оттеглянето на великия шотландец и последната титла „червените дяволи“ уволниха и поредния треньор. Рубен Аморим се нареди в дългата редица на Дейвид Мойс, Луис ван Гаал, Жозе Моуриньо, Оле Гунар Солскяр и Ерик Тен Хаг на провалили се на „Олд Трафорд“. За цялата пост сър Алекс ера славният клуб спечели Купата на Англия, два пъти Купата на лигата и веднъж Лига Европа...

Равенството с Лийдс (1:1) бе последният мач на Аморим. 40-годишният португалец изригна: „Аз не съм дошъл да бъда треньор на Манчестър Юнайтед! Аз съм дошъл да бъда мениджър на Манчестър Юнайтед! И така ще е в следващите 18 месеца, ако клубът не реши да ме смени с друг. Знам, че не съм Моуриньо, Тухел или Конте, но няма сам да напусна.“

Под ръководството на португалеца, който дойде като шампион от Спортинг (Лисабон), отборът има 63 мача, 24 победи, 18 равенства и 21 загуби. Юнайтед е пети в класирането, което в края би му дало право да участва в Шампионската лига.

Аморим се скара със собственика сър Джим Ратклиф около Коледа. Причината е трансферната политика. „Аморим води битка, която вече е загубил и в нея може да има само един победител – каза легендарният нападател Алън Шийрър. - Резултатите не го правят силен, за да тропне достатъчно силно по масата.“

Турбулентната ситуация поставя ръководството в тежко положение. До края на януари Юнайтед трябва да играе с Бърнли, Брайтън, Манчестър Сити и Арсенал.

Челси взе кръстопътното решение с уволнение на Енцо Мареска и завърши, макар и с много късмет, 1:1 като гост на Манчестър Сити. Във вторник се очаква пристигането на новия треньор. Лиъм Росиниър водеше досега дъщерния фрески клуб Страсбург.