Мбапе осъди ПСЖ за 61 милиона евро

Килиън Мбапе спечели огромна победа в съда. След като прецака бившия си клуб Пари Сен Жермен и отиде в Реал (Мадрид) като свободен агент, френският нападател осъди еврошампиона за 61 милиона евро. Парите са за неплатени заплати и бонуси. Когато Мбапе отказа да поднови договора си, шейховете на ПСЖ спряха да му дават пари в последните три месеца от престоя му.

„Много сме доволни от решението – каза адвокатът Фредерик Касеру. - Така трябва да се случва, когато наемникът не получава възнагражденията си.“

През октомври миналата година френската професионална футболна лига също призна Пари Сен Жермен за виновен в казуса. От клуба отвърнаха тогава, че Мбапе се е държал нелоялно. ПСЖ го купи за 180 милиона евро през 2017 година от Монако. Когато трябваше да поднови договора си, Килиън получи предложение, което никога светът не беше виждал. Мбапе обаче каза, че с Пари Сен Жермен не може да вземе Шампионската лига и „Златната топка“. Две години по-късно това се случи на Осман Дембеле, който в момента е футболният крал.

„Уважаваме изключително много решението на съда, но ще използваме всички законови средства, за да го обжалваме – пише в декларация на ПСЖ. - Нашият клуб е базиран и фокусиран върху единството и бъдещи успехи. Пожелаваме на бившия ни играч всичко най-хубаво.“