Труд news и Десподов дадоха гласа си за Дембеле

Осман Дембеле получи две първи места от България по пътя към наградата най-добър футболист в света. Боян Бойчев от ТРУД news е медийният вот на страната ни, избран от ФИФА. Капитанът на националите Кирил Деспосов също посочи нападателя на Пари Сен Жермен на първото място. Единствено националният селекционер Александър Димитров постави като лидер на анкетата си Килиън Мбапе. След него треньорът е гласувал за Педри от Барселона и чак тогава за Дембеле. Тройката на Бойчев е Дембеле, Хари Кейн и Ямин Ламал, а на Десподов – Дембеле, Мбапе и Кейн.

Суперзвездата на ПСЖ взе и втората най-голяма награда за годината на пищна церемония в Катар. Преди това списание „Франс Футбол“ даде „Златната топка“ на Дембеле, който спечели златен требъл. В сряда вечер ПСЖ игра финал за междуконтиненталната купа срещу бразилския Фламенго.

„Упоритата работа се отплаща – каза Дембеле в залата. - Това беше фантастична година за мен и отбора ни. Надявам се да съм пак на тази церемония и следващата година.“

Българското трио гласува също за най-добър треньор и най-добър вратар. Напълно логично наставник на годината е Луис Енрике, който направи невиждани за ПСЖ резултати. При вота за колегите Димитров даде Енрике, Микел Артета и Ханзи Флик, а гласът на Десподов е абсолютно същият. Малко по-различно е мнението на Бойчев – Енрике, Флик и Арне Слот.

Третата позиция, за която гласуват треньори, капитани и медии, е вратарската. Победител стана Джанлуиджи Донарума. Италианският страж спечели трите трофея с Пари Сен Жермен, но след видим скандал с Луис Енрике напусна в посока Манчестър Сити. Десподов постави Донарума на трето място в анкетата си след Давид Рая от Арсенал и Мануел Нойер от Байерн. Вотът на Димитров е Тибо Куртоа от Реал, Емилиано Мартинес от Астън Вила и чак тогава Донарума. А Бойчев е гласувал за Донарума, Нойер и Алисон Бекер от Ливърпул.

Като всяка година голямо внимание е насочено към гласа на звездите. Лионел Меси като капитан на Аржентина посочи Дембеле, Мбапе и Ямал в тройката си. Големият му съперник през годините Кристиано Роналдо нямаше право на глас. Причината е, че получи червен картон срещу Ейре и в последния мач капитан на Португалия бе Бернардо Силва. Халфът на Манчестър Сити даде вота си за сънародниците си Витиня и Нуно Мендеш, както и за Дембеле като трети.

ФИФА определи победителите и в другите категории – Айтана Бонмати (най-добра футболистка), Хана Хамптън (най-добра вратарка), Сарина Вигман (най-добра треньорка), Сантяго Монтиел (най-красив гол), Лизбет Овал (най-красив гол при дамите) и д-р Харлас-Нойкинг (феърплей).

Вотът на най-големите

Лука Модрич: Витиня, Дембеле, Ямал

Йошуа Кимих: Витиня, Кейн, Педри

Джанлуиджи Донарума: Дембеле, Хакими, Ямал

Върджил ван Дайк: Салах, Дембеле, Мендеш

Роберт Левандовски: Ямал, Рафиня, Педри

Хари Кейн: Дембеле, Витиня, Салах

Карло Анчелоти: Дембеле, Рафиня, Мбапе

Томас Тухел: Кейн, Палмър, Дембеле

Дидие Дешан: Дембеле, Мбапе, Хакими

Юлиян Нагелсман: Витиня, Дембеле, Кейн

Дженаро Гатузо: Мбапе, Витиня, Салах

Роналд Куман: Дембеле, Витиня, Педри

Луис де ла Фуенте: Педри, Ямал, Мбапе