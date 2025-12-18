Украинец повтори великия Дукадам

Пари Сен Жермен трябва да благодари за най-славната година в историята си на украинец. Резервният вратар Матвей Сафонов спаси четири дузпи във финала на Междуконтиненталната купа срещу бразилския Фламенго в Катар. Двубоят завърши 1:1.

„За първи път виждам вратар да парира четири удара“, възкликна треньорът Луис Енрике. Явно паметта му обаче е къса. Великият румънски страж Хелмут Дукадам спаси точно толкова за Стяуа срещу Барселона, бившия клуб на Енрике, във финала за КЕШ през 1986 година. При това мачът се игра на испанска земя, а сегашният треньор на ПСЖ е бил на 26.

Луис Енрике обаче се нареди до бившия си съотборник от каталунско време Пеп Гуардиола и Ханзи Флик, треньора на Барса, като единствените трима, спечелили шест трофея в една година. Пари Сен Жермен триумфира с титлата, купата и купата на лигата във Франция, Шампионската лига, Суперкупата на Европа и Междуконтиненталната купа. Можеше да стане и световен клубен шампион на новосъздадения турнир, но загуби финала от Челси с 0:3. Когато Гуардиола с Барселона и Флик с Байерн взеха по 6 купи, такова състезание нямаше.

„Трябва да продължим с ясното съзнание, че такава година едва ли ще се повтори – коментира Луиск Енрике. - Много хубаво се чувстваме всеки път, когато идваме в Доха.“

ПСЖ участва в мача като носител на Шампионската лига и грузинецът Квича Кварлатскелия откри резултата през първото полувреме. Жоржиньо, бишв играч на Челси, изравни от дузпа. Тогава от Фламенго, носител на Копа Либертадорес, не предполагаха какъв вратар е Сафонов.

При изпълнението на дузпите Витиня и Де ла Крус размениха по една точна за съперниците. След това кавалерът на „Златната топка“ и най-добър футболист в света Осман Дембеле изпусна, направи го и съотборникът му Баркола. Но какво се случваше с Фламенго – Нигес, Педро, Перейра и Араухо преклониха глава пред украинската стена. А втората вкарата от Нуно Мендеш донесе трофея на ПСЖ.