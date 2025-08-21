ФИФА изпрати Стоичков на мисия в Киргизстан

ФИФА изпрати Христо Стоичков на мисия в Киргизстан. Основната задача, поставена от президента Джани Инфантино, е да помогне за развитието на младите футболисти.

В първия си ден от визитата в столицата Бишкек българската легенда изнесе лекция за новите тенденции и програмите, които ФИФА организира.

„За първи път съм в Киргизстан и мога само да благодаря за невероятното посрещане – благодари Стоичков чрез официалния профил на своя бранд във фейсбук. - Като член на делегацията на ФИФА изнесохме лекция на футболните специалисти в страната! Впечатлен съм от отношението, вниманието и познанието на хората в Бишкек! Утре е важният ден – ще открием футболно училище и терен за децата!“

Медиите в Киргизстан срещнаха Стоичков като супергерой. Всички сайтове отчитат, че легенда от такъв ранг не е стъпвала в бившата съветска република. От миналата година Стоичков е посланик на ФИФА по света.