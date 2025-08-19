Груев върна България във Висшата лига

Илия Груев върна България на картата на Висшата лига. Английското първенство, традиционно пълно с всевъзможни националности, не познаваше нашия флаг от 11 години. За последно Александър Тонев игра в Астън Вила, но престоят му беше буквално минимален.

Груев влезе като резерва в първия мач на Лийдс, който се завърна в елита и победи Евертън с 1:0. Попадението падна, когато българинът и германецът Лукас Нмеха влязоха в 78-ата минута. Игра с ръка в наказателно поле и намеса на ВАР доведе до дузпа. Нмеха, дошъл като свободен агент през лятото от Волфсбург, заби победно. Така Лийдс помогна за едва трети път в историята на Висшата лига два от новаците да спечелят мачовете си в първия кръг. В събота Съндърланд разби Уест Хем с 3:0. Преди това през 1997 г. Болтън и Кристъл Палас, както през 2021 г. Брентфорд и Уотфорд започнаха сезона като нови членове с победи.

Един от главните герои при победата на Лийдс беше дебютантът Антон Щах. 25-годишният германец, привлечен като свободен агент от Хофенхайм, отправи четири удара и създаде четири положения. Бразилската суперзвезда Рафиня, сега в Барселона, постигна същото в първия си мач от Висшата лига през 2021 година.

В същото време Лийдс ще продължи да се подсилва с цел да остави трайно присъствие. Клубът договори крилото Ноа Окафор от Милан срещу 20 милиона евро. Договорът му ще е за четири години.

Полицията в Ливърпул пък арестува сакат фен. 47-годишният Марк Моган, който притежава сезонен билет за „Анфийлд“, е обвинен, че е обидил на расистка основа Антоан Семенио от Борнемут в първия мач за сезона, спечелен с 4:2. Запалянкото е самотник, който няма деца и живее в бунгало, предоставено му от социалните служби. Моган е роден с физически недъг. Очаква се Ливърпул да отнеме билета на фена-расист.