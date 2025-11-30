Духът на Кантона помогна на Юнайтед в Лондон

Феновете на Манчестър Юнайтед запяха името на своя идол Ерик Кантона и символиката като че ли помогна за обрата срещу Кристъл Палас – от 0:1 до 2:1. Преди 30 години великият французин изрита с кунг фу прийом зрител на „Селхърст Парк“ и беше наказан за девет месеца. Сега Мейсън Маунт, неговият наследник с номер 7, вкара гола за обрата. Халфът игра за първи път като титуляр след шест седмици пауза заради контузия. А след 10 месеца влезе Лисандро Мартинес, който лекуваше счупен крак. 364 дни изминаха от последния гол на Джошуа Киркзее, който изравни резултата за 1:1.

Кристъл Палас се славеше като един от най-силните домакини във Висшата лига. Последната загуба на „орлите“, носител на Купата и Суперкупата на Англия, в Лондон датираше от февруари.

След кошмарното представяне и домакинското 0:1 срещу Евертън на съвсем различен полюс бяха „червените дяволи“. Отборът на Рубен Аморим превъзхождаше във всичко Кристъл Палас. Участието на „орлите“ в Лигата на конференциите се превръща в голям проблем. Нито веднъж през сезона Кристъл Палас не спечели във Висшата лига след мач в Европа.