Сеч по Каталуния на Острова

Истинска сеч по Каталуния видя Острова в Шампионската лига. Общата голова разлика – 0:5.

Един от най-лесно предвидимите мачове беше юбилеен – Пеп Гуардиола изведе отбор в мач №100 в турнира на милионерите. И след 12 поредни победи на неговия Манчестър Сити срещу германци дойде Байер (Леверкузен). Буквално осакатен от контузии и с шест юноши в състава. Младият вратар Йеспер Шлих дори игра за младежките на „аспирините“ и пусна шест гола срещу Сити същия ден.

Какво се случи в мача на големите? Байер наказа арогантността на Гуардиола – 2:0. Явно толкова сигурен в победата, каталунецът остави на пейката супернападателя Ерлинг Холанд, Джанлуиджи Донарума, Рубен Диаш, Бернардо Силва, Фил Фоудън и Доку на пейката. Чак при 0:2 на терена влезе Холанд, но чудната форма на норвежеца не се появи. Така Байер се превърна в края на германския кошмар срещу Сити, а само преди месец на същия терен Борусия (Дортмунд) загуби с 1:4.

„За първи път в живота си направих такава ротация – призна Гуардиола. - Така ми подсказа инстинктът, но се провалих. Програмата ни е много тежка – на всеки два-три дни играем. Ситуацията в класирането ни е добра и реших, че имам основание да опитам.“

Сити има две загуби в последните четири домакинства в Шампионската лига – едната датира от миналия сезон. Сега също две са поредни поражения след 1:2 срещу Нюкасъл във Висшата лига. Освен това Сити падна за първи път у дома в груповата фаза на „кралския клас“ след Лион през септември 2018 година.

И ако Гуардиола, известен като един от най-видните защитници за независимостта на Каталуния, по същото време любимата му Барселона отнесе още по-звучен шамар – 0:3 от Челси на „Стамфорд Бридж“, а още три гола на англичаните бяха отменени. Англичаните станаха една третият отбор, спечелил поне пет пъти срещу каталунците в Шампионската лига. Повече са го правили само Байерн (10) и Пари Сен Жермен (6). Барса има само една победа от девет гостувания на Челси и тя датира от 2006 година – 2:1 в осминафинал, а след това спечели турнира.

На „Стамфорд Бридж“ приключи и втората най-дълга серия на каталунците с поредни дувбои с гол в Шампионската лига – 24. Тя започна през ноември 2023 г. с 1:0 срещу Шахтьор (Донецк) и спря на 22 попадения.

На терена имаше и пряк дуел между двама тийнейджъри. Светът отдавна знае колко добър е Ламин Ямал, останал втори за „Златната топка“ тази година. Челси изправи срещу него бразилчето Естевао. 18-годишното крило дойде през лятото, вкара гол на Барселона и тотално скри под сянката си Ямал. Новото чудо на Челси е едва третият тийнейджър, който вкарва гол в дебюта си в Шампионската лига след доказаните марки Килиън Мбапе и Ерлинг Холанд. Модерните технологии изчислиха, че топката при удара на Естевао се е движела с около 100 км/ч. А Ямал, смятан от мнозина за най-добрия на планетата и също на 18 години, беше напълно обезличен от съотборника си в националния отбор Марк Кукурея. По статистика обаче Ламин бие Естевао – 66:47 отигравания и 26:24 паса. От началото на сезона бразилецът има пет гола и една асистенция в 16 мача от всички турнири.

Барселона загуби трето голямо дерби през сезона и все повече се отдалечава от ореола на най-силните. В Примера дивисион каталунците паднаха с 1:3 от Реал, а в Шампионската лига – с 1:2 от Пари Сен Жермен.

„Златното старче“ Пиер-Емерик Обамеянг продължава да преследва Нюкасъл. 36-годишният габонец вкара два пъти за пет минути и неговият Марсилия срази „свраките“ с 2:1. Срещу този съперник Обамеянг има 8 гола и три асистенции. Повечето от тях датират от времето, когато играеше макар без почти никакъв успех в Арсенал и Челси.

Борусия (Дортмунд) не може да гони Байерн в Бундеслигата, но поне в груповата фаза на Шампионската лига се представя на ниво. „Жълто-черната“ стена видя нов голям триумф – 4:0 над Виляреал и много вероятно е отборът да попадне в Топ 8 в крайно класиране. Испанците пък нямат победа от осем мача в турнира – две ремита и шест поражения.

След 419 дни големият Ювентус най-накрая спечели като гост в Шампионската лига – 3:2 в полярния студ срещу норвежкия Бодьо Глимт. Последният успех на чужд терен бе срещу Лайпциг на 2 октомври 2024-а.

