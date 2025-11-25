Манчестър Юнайтед стана най-глупавият отбор в света

Манчестър Юнайтед официално може да се нарече най-глупавия отбор в света! Вместо да влезе в Топ 4 на Висшата лига, най-успелият отбор на модерния английски футбол стана за смях. Евертън дойде на „Олд Трафорд“, двама футболисти се сбиха помежду си и Идриса Гей беше изгонен, а накрая „карамелите“ ликуваха с 1:0. И всичко това точно на първата годишнина на Рубен Аморим като треньор...

13-ата минута шокира не само Англия. Гей заби шамар на Майкъл Кийн и получи червен картон! Изключително рядка ситуация във футбола, но и ВАР помогна. Никога в историята си Юнайтед не беше губил срещу 10 души у дома – 36 успеха и 10 равенства. Последният случай на изгонени във Висшата лига заради бой датира от 2005 година – Киърън Дайър и Лий Бойър се хванаха за гушите като съотборници в Нюкасъл.

„Харесва ми, че моите футболисти се бият“, възкликна Дейвид Мойс, който спечели първата си победа на „Олд Трафорд“ след 13 загуби и четири ремита. През 2013 година сър Алекс Фъргюсън посочи шотландеца като идеалния си заместник. Мойс изкара само девет месеца в Манчестър Юнайтед.

„Бих искал да видя моите футболисти да правят като тези на Евертън“, промълви Аморим, чийто тим направи всичко възможно да заличи добрите впечатления от началото на сезона. Според много анализи на Острова това е бил най-слабият мач на Юнайтед под ръководството на португалеца.

„Искам да се извиня първо на Майкъл Кийн и после на целия отбор – написа сенегалецът Гей във фейсбук. - Аз съм изцяло виновен. Извинявам се на клуба, треньорите и феновете. Това не бях аз. Емоциите бяха твърде големи.“