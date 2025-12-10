Зов за примирие в Ливърпул, рекорд за Карл

Зов за примирие в Ливърпул след победата на надеждата! Треньорът Арне Слот призна, че е готов да седна на масата за преговори с бунтовника Мохамед Салах, след като „червените“ измъкнаха скъпоценна победа – 1:0 като гост на Интер в Шампионската лига. Попадението на унгарския национал Доминик Жобозлай от дузпа е най-късният победен гол на Ливърпул в турнира – в 87:24 минута. Това пък бе най-късният 11-метров удар за „червените“ след вкарания от Стивън Джерард срещу Лудогорец през 2014 година – в 92:29 минута.

„Всеки човек прави грешки в живота си – каза Слот за Салах. - Въпросът е дали футболистът смята, че е сбъркал. Следващият въпрос е дали инициативата за разговор трябва да дойде от мен или от него? Трябва да отговори. Сега изиграхме четвърти мач в рамките на 10 дни със само 13 опитни полеви футболисти. Интер е много силен отбор и представянето ни е точно това, което исках.“

Капитанът Върджил ван Дайк също се включи в зова за мир със Салах. „Аз лично ще говоря с него – добави нидерландският защитник. - Но не съм аз човекът, ако някой трябва да се извинява. Реалността е, че Мо скоро ще замине за Африка. Познаваме се от много години и сме добри приятели. Трябва да минаваме и през добри, и през лоши моменти.

Интер пък влезе в необичайна серия от две загуби, след като преди това загуби от Атлетико с 1:2. За последно такова нещо се случи на „нерадзурите“ през декември 2021-февруари 2022 срещу Реал и отново Ливърпул. В Милано обаче са бесни на дузпата, с която англличаните победиха. Легендарният треньор Фабио Капело определи като скандално решението Флориан Вирц да получи нарушение. „Това беше една чиста симулация“, ядоса се Дон Фабио.

„Когато една ситуация е преглеждана осем минути, няма как да не бъде решена точно“, отвърна му Анди Робъртсън, защиник на Ливърпул. „През първото полувреме ВАР ни отмени чист гол“, добави Ван Дайк.

Другият италиано-английски сблъсък отново на Апенините беше в полза на домакините. Аталанта шокира световния клубен шампион Челси с 2:1. Италианците обърнаха резултата през второто полувреме, след като Жоао Педро откри резултата за „сините“ от Лондон. Треньорът Енцо Мареска отново започна да слуша гневни критики срещу себе си. За една седмица италианският предводител на Челси загуби от 12-ия в Серия А, от 18-ия във Висшата лига и направи равен с 12-ия в английския елит. Още по-големи са критиките, че в Бергамо използва седем защитници.

Преди 20 години светът започна да говори за детето-чудо Лионел Меси. Преди две – за Ламин Ямал. А 2025-а роди Ленарт Карл. Диамантът на Байерн влезе в историята на Шампионската лига като най-младия футболист, вкарал голове в първите си три мача – на 17 години и 290 дни. Благодарение на неговото попадение баварците поведоха с 2:1 на Спортинг и по-късно спечелиха с 3:1. „Представянето му е просто топ – възкликна треньорът Венсан Компани. - Ако трябва да съм честен, виждал съм го да играе и по-добре. Но в 4-5 ситуации Лени винаги беше на мястото си. Това е демонстрация на качество.“

УЕФА награди Карл с наградата за футболист №1 на мача. В един момент младият халф, когото Германия вече иска да види на Мондиал 2026, „навърза“ няколко съперника точно, както го правят марково Меси и Ямал.

В Барселона пък точно каталунският вундеркинд се погрижи за проблеми. При обрата до 2:1 срещу Айнтрахт испанският национал получи жълт картон и ще пропусне следващия мач срещу Славия (Прага). Треньорът Ханзи Флик смени Ямал, който с жестово явно показа недоволството срещу решението. „Смених го малко преди края на мача и след жълт картон – обясни германският специалист. - Разбирам, че на никой това не му е приятно. И аз съм бил футболист. Няма никакъв проблем.“

Жул Кунде пък стана първият играч на Барселона, който вкарва два гола с глава в мач от Шампионската лига.