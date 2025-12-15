Шейх иска Барселона срещу 10 милиарда евро

Милиардите на Персийския залив са си поставили за цел да окупират напълно футбола. Докато Катар се стяга да приема мача за Междуконтиненталната купа между Пари Сен Жермен и Фламенго в сряда, престолонаследникът в Саудитска Арабия извади оферта за 10 милиарда евро за акциите на Барселона.

Мохамед Бин Салман мечтае за пълния контрол върху каталунците и да ги направи клуб №1 в света. Членовете на Барселона имат право на глас в общото събрание и блокаж на сделката. Но при положение, че клубът дължи над 1 милиард евро съществуването му на най-високо ниво е буквално „на мускули“. В Испания твърдят, че вечният съперник Реал (Мадрид) също би се „усмихнал“ на подобно предложение от Близкия Изток.

Жоан Лапорта, президент на Барса, обяви, че няма да се кандидатира отново на изборите през 2027 година. В зависимост от агресивността на шейховете вече зависи дали и кога продажбата ще стане.

В същото време Реал (Мадрид) засега няма да уволнява треньора Шаби Алонсо. Спасителното хапче беше победата над Атлетик с 2:1 в Билбао. Явно рокади на „Санняго Бернабеу“ до края на годината няма да има. Килиън Мбапе заби един от головете и е лидер по участия в попадения през 2025 година в големите европейски първенства. Френският национал е пряко замесен в 61 гола – 56 вкарани и за пет асистирани. Втори е Хари Кейн – 58 (50 отбелязани гола).