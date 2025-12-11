Камерун шокира света като ЦСКА

Камерун шокира света подобно на ЦСКА през 1999 година. Една от най-успешните държави на Черния континент обяви два отбора за Купата на африканските нации. В епицентъра на скандала е президентът на федерацията Самуел Ето'о. Легендарният нападател уволни белгийския треньор Марк Брис, но спортното министерство държи да се изпълни договора му до септември.

Така Ето'о обяви тим от 28 футболисти с треньор Давид Пагу за Купата на африканските нации. В него отсъстват звездният вратар Андре Онана, нападателят Ерик Чупо-Мотинг и Венсан Абубакар. Сагата продължи, след като Брис отказа да приеме уволнението си и обяви друг състав.

Ситуацията в ЦСКА беше подобра пред 1999 година. Тогава отборът беше разделен на две за лятната си подготовка – една с треньор Димитър Пенев и Любослав Пенев като президент, а друга с наставник Стойчо Младенов и бос Илия Павлов. В крайна сметка остана отборът на Любо.