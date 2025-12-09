Юнайтед трепери от последния и за жребий

Тежките времена в Манчестър Юнайтед нямат край. Първо „червените дяволи“ трепереха срещу последния Уулвърхемптън, но все пак победиха с 4:1 като гост. На почивката обаче резултатът беше само 1:1, а „вълците“ имат едва два точки през сезона.

След това Юнайтед научи и жребия си за третия кръг за Купата на Англия. През януари съперник ще е друг елитен тим – Брайтън. Проблемът за „дяволите“ е, че записа шест загуби в последните девет двубоя срещу него. През този сезон Юнайтед вече отпадна в първия си мач от третия по значимост турнир – Купата на английската лига. Още по-конфузно е, че това се случи срещу четвъртодивизионния Гримзби, а грандът въобще не се класира за евротурнирите.

Голът на Жан-Ринер Белегард бе едва първият, който Уулвърхемптън вкара от девет часа игра във Висшата лига! Феновете на стадион „Молиню“ протестират бурно срещу собствениците от семейство Фосун, а отборът им е с осем загуби поред. От 226 дни „вълците“ нямат победа в лигата, а са на път дори да победят най-слабия сезон на отбор – Дарби Каунти, спечелил общо 11 точки.

Пред погледа на сър Джим Ратклиф, съсобственикът на Манчестър Юнайтед, все пак до грандиозен провал не се стигна благодарение на два гола от Бруно Фернандеш, както по един на Брайън Мбеумо и Мейсън Маунт.