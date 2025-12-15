Мъри Стоилов честван като султан

Станимир Стоилов е честван като султан в Измир. Фенове на Гьозтепе направиха колаж, на който българският треньор е седнал победоносно върху трон след победата над Газиантепспор с 1:0 и четвъртото място в класирането.

„С най-малкия състав в Суперлигата той безопасно насочи кораба към пристанището, гарантирайки му място в евротурнирите в края на първия сезон – пишат феновете. - Командирът е Станимир Колев Стоилов.“

Други запалянковци пък обещаха, че ще издигнат статуя на българския специалист, ако класира любимия им отбор за евротурнирите.

Стоилов пое Гьозтепе във втора лига и успя за няколко месеца да го направи елитен клуб, който е най-обичан във втория по големина град в Измир.