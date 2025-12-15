Джон Тери планирал самоубийство в Москва

Джон Тери, легендарният капитан на Челси, планирал да се самоубие в Москва. Случката датира от 2008 година и е след финала на Шампионската лига срещу Манчестър Юнайтед на стадион „Лужники“. Тогава Тери не улучи вратата при дузпите и „дяволите“ спечелиха трофея.

„Всички си отидохме в хотела и стаята ми беше на 25-ия етаж – спомня си бившият национал на Англия. - Гледах през прозореца и се питах „Защо, защо?“ Идваше ми да скоча. Тогава в стаята влязоха момчета от отбора и ме накараха да слезем в лоби бара. Дори днес ми идва да се самоубия заради този ден.“

А сега Челси явно отново ще търси треньор. Италианецът Енцо Мареска се скара жестоко с ръководството след победата над Евъртън с 2:0 в събота. Преди мача Челси нямаше победа от четири срещи, а треньорът определи „последните 48 часа като най-лоши в живота му“. Засега само се гадае какво е имал предвид.

Германецът Оливер Гласнер е фаворит да поеме „сините“ от Лондон при раздяла с Мареска. Треньорът донесе първа Купа на Англия на Кристъл Палас в над 120-годишната история на клуба и вече търси по-голямо предизвикателство.