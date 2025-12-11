Учителят не уволни ученика

Учителят не успя да уволни ученика. Кошмарът, наречен Пеп Гуардиола, отново мина като валяк през „Сантяго Бернабеу“. Но Шаби Алонсо получи още капка доверие. Или поне такива бяха новините от Мадрид в часовете след загубата на Реал с 1:2 от Манчестър Сити. Отношенията между двамата испанци са прекрасни. Пеп беше треньор на Шаби в продължение на три шампионски сезона в Байерн.

Миналото лято Алонсо беше най-апетитната хапка на пазара. Донесе първата в историята титла на Байер (Леверкузен), а бившите му отбори Ливърпул и Байерн търсеха треньори. Тогава Алонсо предпочете „да чуе сърцето си“ и да изчака последния сезон на Карло Анчелоти в Мадрид. Стартът в Реал беше страхотен. Но в последните осем мача „кралете“ имат само две победи във всички турнири и от всякъде вървят слухове за уволнението на легендата. До края на 2025 година престоят три мача – гостуване на Алавес, среща с аматьорския Талавера за Кралската купа и дуел със Севиля. Дори 3 успеха изглеждат твърде малко, за да спре кризата.

Реал отправи само един точен удар срещу Сити и с него Родриго се разписа. Никога досега най-успелият клуб в света не е имал толкова ниска кота на своя стадион в Шампионската лига. Без контузения Килиън Мбапе отборът изглеждаше доста беззъб.

Гуардиола преследва като хищник Реал през годините. В 28 мача срещу „кралете“ каталунецът има 14 победи. Единствено Еленио Ерера (22) и Луис Арагонес (16) са побеждавали повече Реал.

„През първото полувреме те бяха по-добрият отбор – призна Гуардиола. - След изравняването и после дузпата се успокоихме. Срещу нападение като това на Реал трябва да оцелееш. Радвам се да видя Родриго отново в игра. Момчето на Реал е от друго ниво. Според мен при дузпата Антонио Рюдигер трябваше да получи втори жълт картон и да бъде изгонен.“

Холанд изигра 50-ия си мач като титуляр в Шампионската лига и от дузпата вкара 52-ия си гол. Никога в историята не е имало толкова клиничен реализатор, като дори Лионел Меси, Кристиано Роналдо и Роберт Левандовски могат да завиждат.

Публиката на „Сантяго Бернабеу“ не издържа със своя доскорошен любимец Винисиус. Когато накрая Реал за игра с шестима нападатели в опит да изравни, бразилецът провали три отлични атаки. Именно Винисиус е сочен като основния бунтар срещу Шаби Алонсо.

Арсенал доказа, че е доминантната сила в европейския футбол този сезон. За първи път в историята си „артилеристите“ спечелиха първите си шест мача в Шампионската лига – сега 3:0 като гост на Брюж. Нападателят Габриел Мартинели вкара в пети пореден двубой. Треньорът Микел Артета отново пусна буквално дете на терена. Дебют направи 16-годишният Марли Салмон. Арсенал е единственият тим, който вече е сигурен за осминафиналите, без значение как завършат последните две срещи срещу Интер и Кайрат. Отборът е допуснал само един гол – от германския вундеркинд Ленарт Карл при 3:1 над Байерн.

Впечатляващият от миналия сезон Пари Сен Жермен, който спечели титлата, сега продължава да е неубедителен. Тимът на Луис Енриге завърши само 0:0 като гост на Атлетик. Това бе едва четвъртото нулево равенство за ПСЖ в турнира и първо от 10 години, когато завърши така срещу Реал.

Жозе Моуриньо отново влезе в ролята си на шоумен. След като неговият Бенфика победи Наполи с 2:0 в Лисабон, Специалния отиде с плик на пресконференцията. И веднага беше попитан дали не носи подарък на някой от журналистите. „Това е фланелката на Скот Мактомини – усмихна се Моу. - Заради него преди години оставих Пол Погба резерва. Поне тази фланелка заслужавам.“

Мактомини започна да играе при Моуриньо в Манчестър Юнайтед. След като се оказа ненужен на „Олд Трафорд“, шотландецът отиде в Наполи, стана шампион, най-добър футболист в Серия А и №18 в класацията за „Златната топка“.