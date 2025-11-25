Клоп фаворит за завръщане в Ливърпул

През мач Арне Слот триумфира като шампион с Ливърпул в първия си сезон. Никой не е предполагал, че шест месеца по-късно ще му бъде търсен заместник. Но дори най-добрият трудно може да издържи при 8 загуби в последните 11 мача. И разгроми с по 0:3 в два поредни, което не се е случвало за Ливърпул от 1965 година.

Букмейкърите в Англия определят Юрген Клоп като фаворит да се завърне. Германецът напусна преди 18 месеца, а от Нова година е директор по всички спортни въпроси в концерна „Ред Бул“. Досега Клоп е повтарял, че повече не иска да бъде треньор, но връзката му с Ливърпул е твърде силна. 58-годишният треньор спечели всичко на „Анфийлд“.

Вторият избор на букмейкърите е Андони Ираола. Испанецът прави фурор с Борнемут, откакто дойде през 2023-а. За първи път миналия сезон „черешките“ завършиха на 9-о място, а сега са осми – на точка пред Ливърпул.

Оливер Гласнер е третото име, което се нарежда от букмейкърите. Австриецът спечели Купата на Англия с Кристъл Палас – първи трофей в историята на клуба. Три пъти през този сезон отборът победи Ливърпул в 3 различни турнира.

Следващите имена, които може да заменят Слот, са Зинедин Зидан, Мауриосио Почетино, Стивън Джерард или Сеск Фабрегас.