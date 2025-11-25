Байерн обяви война на Барселона

Ден преди големия сблъсък Арсенал – Байерн в Мюнхен не се занимават с лидера във Висшата лига, а с Барселона. Причината са неспиращите в последната седмица спекулации от Каталуния, че от лятото Хари Кейн ще заиграе на „Камп Ноу“.

„Моделът на Барселона е абсурден – отсече печатният президент и легенда на баварците Ули Хьонес. - Във всяка друга държава този клуб няма как да е първодизионен. Когато имаш 1,13 милиарда евро задължения, как въобще съществуваш? Няма как да уважавам подобен модел. В нормална държава той е абсурден. Той контрастира напълно с контрола, който имаме в Байерн, който трябва да е пример за всички в Европа. Можем да се гордеем със солидно управление, икономически критерии и спортно качество, което не зависи от финансови маневри.“

От своя страна се включи и Кейн. „Никой от Барселона не се е свързал с мен и се чувствам много щастлив в Мюнхен – добави капитанът на английския национален отбор. - Имам договор и нека говорим за негово продължаване след световното първенство. Феновете на Байерн могат да бъдат напълно спокойни.“

Въпреки огромните си задължения Барселона привлече предшественика му Роберт Левандовски и на „Камп Ноу“ не се притесняват, че дължат още 20 милиона евро за полския нападател. Каталунците се успокояват, че построяването на новия стадион водопад от пари ще потече в клубната каса.

Кейн пък у основното оръжие на Байерн срещу Арсенал. Нападателят има 15 гола в 21 мача срещу „артилеристите“.