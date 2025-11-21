Националите могат да стигнат до Руанда

Националният отбор може да стигне до...Руанда. За съжаление продължаваме да сме в графата на малките, а ФИФА се опитва всячески да им помогне. Догодина България отново ще участва в приятелски турнири с цел да се повишава нивото. Така през 2024-а играхме в Азербайджан с домакините и Танзания. В тези турнири участват отбори от различни континенти.

Сега ФИФА определи домакините за следващата година. Те са Австралия, Азербайджан, Индонезия, Казахстан, Мавриций, Пуерто Рико, Руанда и Узбекистан. От тези държави на Мондиал 2026 се класираха австралийците и дебютно узбеките.

„Турнирите са възможност за футболисти, треньори и фенове да се развиват – каза Джани Инфантино, президент на ФИФА. - Нашата идея е да свържем нации от различни континенти и да се повиши нивото.“

От Южна Америка пък тръгна глас световното първенство през 2030 година да е с 64 отбора, което би ни дало още по-голям шанс. На следващия мондиал през лятото участниците са „само“ 48 начело с Кюрасао и Хаити. Алехандро Домингес, президент на южноамериканската конфедерация КОМНЕМОБ, поиска увеличението на формата. Турнирът през 2030 година ще бъде за първи път на три континента. Домакини ще са Аржентина, Уругвай, Парагвай, Испания, Португалия и Мароко. Това ще е юбилейният мондиал, но страните от Южна Америка не успяха да гарантират за инфраструктурата, за да го приемат сами.