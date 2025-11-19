Звезда на ЦСКА тръгна с пура към Мондиал 2026

Доскорошна звезда на ЦСКА тръгна с пура съм Мондиал 2026! Вкаралият 27 гола в 50 мача за „червените“ нападател Дюкенс Назон е сред националните герои на Хаити. Отборът победи Никарагуа с 2:0 и за първи път от 1974 година ще участва на световни финали. Големият удар на Назон датира от 9 септември. С хеттрик нападателят донесе равенство на Хаити срещу Коста Рика, което имаше ключово значение за класирането. След последния мач Назон публикува снимка във фейсбук, обгърнат с националното знаме и пушещ пура.

След като напусна ЦСКА през 2024 година, хаитянският „звяр“ игра за турския Кайзериспор, а от тази е в иранския гранд Естегал. В националния тим Назон вече има 77 мача и 44 гола.

За първи път на световно първенство отива Кюрасао. Два дни преди решителния дуел срещу Ямайка си тръгна нидерландският треньор Дик Адвокаат заради лични причини. И без своя предводител Кюрасао се нуждаеше до точката и я постигна – 0:0. За първи път карибската страна ще е сред най-добрите в света. Кюрасао е най-малката държава на световно - със 165 115 жители.

Новият формат на мондиала позволи и на Панама да участва директно след 3:0 над Ел Салвадор. За втори път страната ще е на световно в историята си, но това стана и благодарение на Гватемала, победила досегашния лидер в групата Суринам, който мечтаеше за дебютно класиране.

ФИФА организира финален плейофен турнир през март, на който ще участват шест отбора от всички конфедерации без Европа. Ямайка и Суринам ще имат право на поправителен. Ирак също ще е там след драматична победа с гол в последната минута срещу ОАЕ в азиатските квалификации.