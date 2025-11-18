Бойкот в Амстердам въпреки класирането

Феновете на Нидерландия са известни като едни от най-пламенните в света. Отидат ли „лалетата“ на голям турнир, градовете се превръщат в „оранжево“ море. Мондиал 2026 може да се готви за Нидерландия, но в Амстердам бушува неочакван бойкот срещу националния отбор. Най-яростните ултраси са на война с федерацията, защото не им отделя специален блок на „Йохан Кройф Арена“. Феновете отказаха да влязат при победата с 4:0 над Литва, която узакони класирането.

„Ще се върнем през 2026 година – написа групировката „Дъч Ултрас“ в социалните мрежи. - При това с големи планове за световното.“

За първи път в историята четирима национали, играещи във Висшата лига, вкараха головете – Тияни Рейндерс, Шави Симонс, Дониел Мален и Коди Гакпо. Халфът Френки де Йонг завърши квалификациите с три асистенции, една по-малко от Мемфис Депай.

Класирането на Нидерландия можеше само на теория да се провали. Загуба от Литва и победа на Полша с повече от 14 гола пращаше „лалетата“ на бараж. А поляците едва се измъкнаха от голям провал и обърнаха Малта с 3:2.