Извадиха Ямал от националния

Голям скандал избухна около Ламин Ямал. Преди световната квалификация срещу Грузия в събота звездата на Барселона си събра багажа по нареждане на Барселона, но никой не уведоми федерацията. Оттам обявиха, че с голяма „изненада“ са научили за оперативна интервенция, на която е бил подложен Ямал. За нея обаче не са знаели лекарите на националния отбор, а времето за възстановяване е максимум 10 дни.

Мачът с Грузия е втори пореден, който Ямал пропуска за Испания. Предния бе срещу България във Валядолид. Нападателят игра в последните шест мача на Барселона, като най-малко е бил на терена средно по 64 минути във всеки от тях. А в последните два срещу Брюж и Селта участва пред цялото време.

Испанската федерация все още не е решила как ще процедира с Ямал и Барселона предвид липсата на комуникация.