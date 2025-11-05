Рокендрол, хеви метъл и Топ Гън в Шампионската лига

Заради такива вечери Шампионската лига е турнир №1 в света! Не само футболен! Във вторник вечер наведнъж видяхме и рокендрол, и хеви метър и Топ Гън в рамките на четири часа. А пътят за финала в Будапеща едва сега започва...

За първи път в новия формат на груповата фаза се срещнаха лидерите в класирането. Шампионът Пари Сен Жермен трябваше да изтърпи лекция от Байерн в своя митичен дом „Парк де Пренс“ - 1:2. Венсан Компани, треньорът на германците, призова своя тим да играе в футболен родендрол. Първото полувреме беше истинска демонстрация на мощ от баварците, които не спират да увеличават рекорда си – сезонът им продължава с 16-а поредна победа! След само 204 секунди Луис Диас откри резултата, после вкара и втори. Колумбиецът обаче беше и герой, и грешник. В края на първото полувреме Диас контузи тежко Ашраф Хакими. Червеният картон е най-малкото, с което можеше да се размине. Нападателят е едва вторият футболист в историята на турнира, който вкарва два пъти и е изгонен в един мач.

Дори Франция призна, че вече не нейната гордост Пари Сен Жермен диктува модата. „Байерн е шефът на европейския футбол – написа „Фигаро“. - За отбора на Венсан Компани не беше проблем да победи шампиона с 10 души.“

„От първата минута ПСЖ беше прегазен от мощта на Байерн – добавя „Екип“. - Домакините трябваше да преглътнат не само загубата, но и контузиите на Осман Дембеле и Хакими.“

„Юмрук в лицето и послание към Европа – този Байерн е непобедим“, добави испанският „Марка“.

Мануел Нойер все по-уверено крачи към нов договор с баварците. „Трябва да попитате костите ми дали могат да издържат“, казва с усмивка 40-годишният вратар. Германия обаче иска Нойер да пази на Мондиал 2026, а Мюнхен – да остане още един сезон. С две фантастични изяви вратарят предотврати изравняване и получи наградата за играч на мача.

Хеви метълът пък се завърна на „Анфийлд“. Стартът на сезона за Ливърпул беше повече от тежък и в рамките на 7 мача отборът допусна шест загуби. Визитата на Реал (Мадрид) изглеждаше като още един пирон в ковчега на шампиона. От него обаче изплува духът на Юрген Клоп. Германецът, известен с любовта си към хеви метъла, от година и половина не е в Ливърпул, но отборът заигра като по негово време. Победата само с 1:0 бе единствено благодарение на вратаря Тибо Куртоа. По подобен начин белгиецът пазеше във финала на Шампионската лига през 2022 година в Париж. Тогава издържа, но сега допусна попадение на Мак Алистър. Звездната „кралска“ атака около Килиън Мбапе не беше на себе си. Джуд Белингам изигра мач №50 в турнира и хвърли ръкавицата към националния селекционер Томас Тухел, който не иска да го вика в тима на Англия. Халфът на Реал е най-младият с 50 двубоя в турнира на 22 години и 128 дни, изпреварвайки испанския страж Икер Касияс.

Тежки дни „у дома“ изживя Трент Александър-Арнолд. Юношата на Ливърпул избяга в Реал като свободен агент, а сега игра само 10 минути на родния стадион. Публиката мощно освиркваше защитника и скандираше имената на останали завинаги лоялни герои като Стивън Джерард. След края на мача феновете започваха да викат „Адиос, плъх“ към Александър-Арнолд.

За 90 минути Ливърпул се върна към мощта, с която спечели титлата през миналия сезон. В неделя предстои още един гигантичен сблъсък с Манчестър Сити, който може да върне Арне Слот и четата му в битката за златото.

В нощта на шоуто видяхме и Топ Гън. В ролята на Том Круз от култовия екшън се превъплатиха футболистите на Арсенал. Победата с 3:0 като гост над Славия (Прага) не звучи като особено постижение, ако... не бе осмият пореден мач във всички турнири, в който отборът не допуска гол! Това се случи за последно през 1903 година, когато името на клуба бе различно и не бе в английския елит – Уулуич. Сега футболистите на Микел Артета, водени от Бакайо Сака, летят като изстребителите от Топ Гън. А почти всеки мач испанският треньор прави нов рекорд. Сега даде дебют на най-младия в историята на Шампионската лига. Във вторник обикновено учениците са на училище, а 15-годишният Макс Даумън игра на най-високо възможно ниво. Роден е на специална дата, която го прави още по-специален – 31 декември 2009 г. Досега рекордът държеше Юсофа Мукоко от Борусия (Дортмунд), който дебютира на 16 години и 18 дви.

„Макс е най-добрият 15-годишен футболист в Англия, не в цяла Европа – възкликна легендарният Рио Фърдинанд. - А може би и в цял свят.“

Артета взе Даумън на летния лагер в Сингапур и оттогава момчето не излиза от групата на Арсенал. „Това, което прави на терена всеки ден, не е нормално за 15-годишен“, призна треньорът.

След паузата за националните отбори Артета и неговият Арсенал ще имат възможността да са в центъра на вниманието на световния футбол. Като втори в класирането отиват на „Алианц Арена“ срещу първия Байерн. Шоуто продължава!