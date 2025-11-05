Труд отново позна „Златното момче“

Боян Бойчев, журналист от Труд news, за поредна година участва в анкетата на „Тутоспорт“ и посочи на първо място кой ще е „Златното момче“ във футбола. Италианският вестник номинира 100 таланти под 21 години, между които по един от 50 държави представител на медиите трябва да гласува. Изборът на Бойчев беше точен – Дезире Дуе. Сензацията от Пари Сен Жермен направи требъл, вкара гол и във финала на Шампионската лига срещу Интер. Второто място в класацията зае турчинът Арда Гюлер от Реал, а трети е Пау Кубарси от Барселона. Българската тройка е бе Дуе, Гюлер и Уорън Заир-Емери от Пари Сен Жермен.

„Тутоспорт“ организира анкетата за 23-и път и винаги Труд в лицето на Бойчев, който гласува за най-добър футболист в света на ФИФА, е давал своя вот. През тази година беше сформиран борд на легендите, който участваше при номинациите в различните категории. Христо Стоичков е един от тримата кавалери на „Златната топка“ в него заедно с Лотар Матеус, Павел Недвед и Андрей Шевченко. Другите легенди са Хуан Себастиан Верона, Алесандро Костакурта, Сеск Фабрегас и Руи Коща.

„Като член на борда на легендите искам да поздравя Дезире Дуе като новия кавалер на наградата Златното момче на годината – написа Стоичков в официалния профил на своя бранд във фейбук. - Наистина беше феноменален! Очакваме още много от теб!“

Името на новото „Златно момче“ е знак от съдбата. На френски Дуе означава дар, а Дезире – желание. Нападателят е роден в Анже, като баща му произхожда от Кот д'Ивоар. През тази година Дуе спечели почти всичко възможно. През януари се окичи с купата на френската лига, последва титлата във Франция, националната купа, Шампионската лига, Суперкупата на Европа. Единствено му се изплъзна трофея от световното клубно първенство, където ПСЖ загуби финала от Челси. Освен това Дуе взе и първия си медал с националния отбор – бронз от Лигата на нациите. Тийнейджърът си избра да носи №14, прочут на първо място с великия Йохан Кройф. Но причината е друга – с него игра идолът му Блейс Матуиди, бивш футболист на ПСЖ и Ювентус.

През тази година „Тутоспорт“ връчи и награда „Златен футболист“. Посмъртно неин кавалер стана Диого Жота, който загина трагично в инцидент през лятото.

Досегашните „Златни момчета“ на футбола са Рафаел ван дер Ваарт, Уейн Руни, Лионел Меси, Сеск Фабрегас, Серхио Агуеро, Андерсон, Алешандре Пато, Марио Балотели, Марио Гьотце, Иско, Пол Погба, Рахим Стърлинг, Антони Марсиал, Ренато Санчес, Килиън Мбапе, Матайс де Лихт, Жоао Феликс, Ерлинг Холанд, Педри, Гави, Джуд Белингам и Ламин Ямал. Правилата казват, че един победител не може да участва повторно и затова Ямал, който е само на 18 години няма как спечели отново.