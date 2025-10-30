Слот вече е на дузпата в Ливърпул

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот вече е фаворит за уволнение в Англия. Нидерландецът е безсилен в опита си да спре пропадането на „червените“, което продължава с пълна сила. Мърсисайдци са аут от турнира за Купа на лигата след домакинско 0:3 от Кристъл Палас. Тимът от Лондон надви „червените“ в три различни надпревари през този сезон, като останалите две са Висшата лига и Комюнити Шийлд. Загубата на „Анфилд“ в сряда прати мениджъра на шампионите в топ 3 на най-вероятните треньори във Висшата лига, които ще останат без работа. №1 към момента е Витор Перейра от Уулвърхемптън, последен в класирането. Веднага след португалеца се нарежда именно Слот, който доскоро се ползваше с пълна протекция от ръководството на Ливърпул.

Това лято действащият все още шампион на Англия похарчи 450 млн. паунда за нови футболисти, а към момента е с четири поредни загуби във Висшата лига и пет поредни от английски тимове, което не се е случвало от 1953 година.

В събота тимът приема Астън Вила в среща за първенство, а идната седмица има мач с Реал (Мадрид) в Шампионска лига.