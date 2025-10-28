Ювентус плаща на трима треньори до 2027 г.

Ръководството на Ювентус ще плаща заплатата на трима треньори до лятото на 2027 година. Това стана факт, след като клубът уволни Игор Тудор. Хърватинът има договор за 2 сезона. Същото важи и за неговия предшественик Тиаго Мота, чийто контракт бе скъсан преди година. Ако двамата не си намерят работа през следващите 18 месеца, „Старата госпожа“ ще бъде принудена да плаща на двамата, както и на Лучано Спалети, който е готов да се завърне в Серия А. Опитният специалист ще подпише договор до края на сезона, който автоматично ще се удължи за още година, ако успее да класира „бианконерите“ за Шампионска лига. Към момент Ювентус е в серия от 8 поредни двубоя във всички турнири без победа. В понеделник феновете на тима изпратиха Тудор с транспарант на базата „Един от нас“.

Желанието на Спалети пък е било да работи в Италия, заради което е отказал сериозни предложения от Турция и Саудитска Арабия. За последно той бе селекционер на „скаудра адзура“, но след загубата с Норвегия бе освободен.