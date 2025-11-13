Петима играчи искат главата на Алонсо

Петима футболисти на Реал не желаят да работят повече с Шаби Алонсо в Реал. Досега се предполагаше, че само Винисуес е бунтарят срещу треньора. В Испания обаче разкриха, че в неговата „банда“ са още Джуд Белингам, Тибо Куртоа, Едуардо Камавинга и Федерико Валверде.

Сезонът стартира прекрасно за „кралете“, но в последната седмица отборът два пъти не би. „Дори едно равенство в Реал е повод да се заговори за криза“, каза най-успешният треньор в историята на клуба Карло Анчелоти.

Според различни медии Алонсо има само шест мача, в които да докаже, че ръководството трябва да заеме негова страна.