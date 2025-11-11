Германия срещу Ливърпул заради Флориан Вирц

Флориан Вирц е най-критикуваната суперзвезда на Висшата лига. През лятото шампионът Ливърпул купи германския национал за 120 милиона паунда от Байер (Леверкузен), а до този момент офанзивният халф е пълна нула. Гари Невил, легенда на Манчестър Юнайтед, определи сделката като най-лошата в историята.

Германският селекционер Юлиян Нагелсман от своя страна изстреля залп на защита срещу звездата на Бундестима. „Аз не виждам футболистите на Ливърпул да му оказват достатъчно подкрепа – рече младият треньор. - В националния отбор ще се опитаме да му помогнем да изчисти главата си. Целият отбор на Ливърпул през този сезон не е стабилен, но критиките са към Вирц. Гледах мача срещу Манчестър Сити и съвсем заслужено тимът загуби с 0:3. Вместо да потърсят проблемите в себе си, в Англия гледат единствено към Вирц. Нормално е да му трябва време за адаптация. В Ливърпул играят петима офанзивни футболисти, които са от суперкласа и всеки се бори за мястото си. Работа на треньорите е да извадят най-доброто от него. В националния отбор сме много доволни от Вирц.“

Офанзивният халф има гарантирано титулярно място в Бундестима, който трябва да си гарантира място на Мондиал 2026 в мачовете срещу Словакия и Люксембург.=

Нагелсман обаче има и друг проблем. Стрелите си към него насочи легендата Матиас Замер, шеф в Борусия (Дортмунд). Кавалерът на „Златната топка“ от 1996 година обвини селекционера за отоншението му към Лерой Сане. Сега Нагелсман извика нападателя на Галатасарай, след като го беше зачеркнал. „Индивидуалисти като Сане се нуждаят от любов, от много любов – каза Замер. - А не трябва да чуват, че това е последният им шанс. Предполагам, че това идва от младостта на Юлиян. Може би като млад и аз бих реагирал така.“

В Германия приеха с голямо неудовлетворение, че Сане отказа да предопише с Байерн, а отиде като свободен агент в Галатасарай.