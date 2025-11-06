А преди 52 години биехме Аякс

На 7 ноември 1973 година българският футбол постигна една от най-великите си победи. За първи път в историята ЦСКА отстрани европейски шампион. Повален беше великият Аякс – вече без Йохан Кройф, но с почти всички останали, които три пъти поред вдигнаха КЕШ.

Спомени, спомени... Днес малки отбори, които дори не са съществували през онази година, ни показват колко сме нищожни. Колко сме съсипали от славната си история.

След нощта на гигантските мачове в Шампионската лига дойде редът и на малките. Едва 11-годишният Пафос срази третия в испанския футбол в момента Виляреал – 1:0. Никога Кипър не се бе гордял с победа в груповата фаза от турнира на милионерите. И ние имаме една – на Лудогорец срещу Базел от преди много години.

Директор в Пафос е италианецът Кристиян Джарета, наскоро работеше и в ЦСКА. Само той и тогавашните ръководители в Борисовата градина могат да обяснят защо много по-големият исторически клуб от „Българска армия“ не е на мястото на малкия кипърски тим в момента. Никога няма да се случи. Срещу Виляреал истински герой беше Давид Луис. Бившият национал на Бразилия, минал през Челси и Пари Сен Жермен, иска да завърши бляскаво кариерата си.

А какво да кажем за Карабах! Преди година азербайджанският тим разгроми Лудогорец със 7:2. Сега се ядосва, че изпусна световния клубен шампион Челси. Мачът завърши 2:2, като до последната секунда положенията се редуваха пред двете врати. Енцо Мареска, треньорът на Челси, пусна втория най-млад състав в историята на Шампионската лига – на 23 години и 97 дни средна възраст. „Конниците“, както е прякорът на Карабах, за първи път взеха точка от англичани в историята си. Случайност ли? Азерите вече победиха двукратния шампион Бенфика и датският „динамит“ Копенхаген и имат седем точки в класирането. Сега футболистите на Карабах стават също толкова известни колкото човека, на чието име е кръстен стадиона, на който правят чудесата си. Безспорно връзката футбол – Азербайджан най-вече е известна с Тофик Бахпамов. Страничният съдия зачете гола на Джеф Хърст срещу Германия и помогна за единствената световна титла на Англия през 1966 година. Тогава Бахрамов беше гражданин на СССР, но е роден в Азербайджан през 1925 година.

„Когато бием, на никого не прави впечатление. Когато не бием, всички ме питат защо – разгневи се Мареска. - Световното клубно първенство оказва огромно влияние. Футболистите ни не могат да играят през три дни.“

Разходката из Шампионската лига стига до Кайрат. Дебютантът от Казахстан не успя да направи чудото като своите „колеги“ в графата аутсайдери. Загубата само с 1:2 на терена на европейския вицешампион Интер само по себе си е нещо уникално. Кайрат вече взе първата си точка след равенство срещу Пафос. В Милано се радват, че за първи път в историята си Интер печели първите си четири двубоя в турнира на шампионите, но не трябва да забравя, че 20 минути преди края мачът вървеше 1:1.

Започнахме с Аякс и да завършим с Аякс. Великият нидерландски тим е в чутовна криза, а не страшилище като преди 52 години. Галасарай мина като валяк през Амстердам и разгроми четирикратния еврошампион с 3:0 с хеттрик на Виктор Осимхен. Вярно е, че „жълто-червените“ отдавна са символ на класа за Източна Европа, но сега имат още по-амбициозна мисия. Галатасарай иска да привлече за четири месеца под наем Лионел Меси! Аржентинският идол загуби с Интер Маями втория плейоф в Мейджърлигата срещу Нашвил, но дори да стигне до финала, той ще е на 6 декември. Така Меси няма да има официални мачове до март, а Мондиал 2026 чука на вратата. Галатасарай иска Шампионската лига да види още веднъж един от най-славните си офицери. И затова е готов да покрие голяма част от заплатата, която в момента плащат концерните „Епъл“ и „Адидас“.

Такива са емоциите на „малките“ в Европа. А България чака вечно дерби...