Рашфорд тихо засенчва Мбапе и Ямал

Испанският футбол се гордее с Килиън Мбапе и Ламин Ямал – двамата лидери на Реал и Барселона. Но от началото на сезона един зачеркнат в Англия футболист засенчва и двамата. На 28 години Маркъс Рашфорд живее във формата на живота си, след като Барса го взе под наем от Манчестър Юнайтед. Нападателят вече е лидер по асистенции в Примера дивисион – пет. Общо във всички турнири Рашфорд е вкарал шест гола и е подал за девет.

Пореднят бляскъв мач за англичанина беше победата на Барселона с 4:2 над Селта като гост. Тя дойде часове, след като Реал не успя да се разпише за втори път през седмицата – след 0:1 срещу Реал, дойде 0:0 срещу Райо Валекано.

Големият герой на Каталуния бе Роберт Левандовски. Отдавна полякът слуша, че договорът му няма да бъде подновен след края на сезона. Но дотогава има време и 37-годишният нападател показва какво може най-добре – хеттрик! Откакто премина от Байерн в Барселона, има 74 попадения. Само Ерлинг Холанд (99) и наследникът му Хари Кейн (75) са се разписвали по-често.

Райо Валекано пък се гордее, че е спрял и двата гранда през сезона. Миналата кампания това успяха да направят Осасуна и Бетис. А Килиън Мбапе беше бледа сянка на себе си, не отправи нито един удар през първото полувреме.