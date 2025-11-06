Холанд задмина Кристиано Роналдо

Колкото и да се ядосва, Кристиано Роналдо е безсилен. Негов рекорд беше подобрен от Ерлинг Холанд. Големият нормежец направи нещо невиждано – вкара голове в пет поредни мача от Шампионската лига. Серията на Холанд започна с две попадения в плейофа през пролетта срещу Реал, а сега петото е при 4:1 над бившия му тим Борусия (Дортмунд). Другите „жертви“ на норвежеца са Наполи, Монако и Виляреал. Засега пиедесталът на Роналдо като голмайстор на Шампионската лига със 141 гола не изглежда застрашен. Втори е Лионел Меси със 129. Но 25-годишният Холанд има 54 попадения в 52 мача. Остават му три, за да измести Томас Мюлер във вечната ранглиста на турнира. Холанд е само на 2 гола от кота 100 във Висшата лига и на пет от всички попадения на Роналдо във Висшата лига.

Манчестър Сити е тотален хегемон, когато играе на своя стадион. От последните 23 мача в Шампионската лига на „Итихад“ отборът е завършил само три пъти наравно, а е победил във всички останали.

Хелоуин пък застигна Барселона. През този сезон каталунците въобще не изглеждат толкова страшни и завършиха атрактивно 3:3 като гост на Брюж. Никога досега в турнира отборът не бе получавал два гола в първите 16 минути и 35 секунди. Още по-притеснително за Барса е, че допуска попадение във всеки от последните си девет мача във всички турнири.