Най-добрият Холанд за всички времена е проблем за Сити

Няма никакво съмнение, че Ерлинг Холанд е завършен професионалист, който непрекъснато се стреми да вземе повече и повече от футбола. Хранене, сън, възстановяване, разтягане – постоянно подготвя тялото си за физическите изисквания. Иска да бъде най-добрият нападател в света. Очевидно е, че това понякога може да доведе до напрежение и прекалено интензивен подход, което от своя страна възпрепятства представянето. Ето защо е толкова важно Холанд от време на време напълно да се изключва от футбола. И в момента той се справя толкова добре с това, отчасти защото преди почти година се роди първият му син.

В началото на октомври Скай Спортс попита норвежеца дали е във формата на живота си, след като Холанд отбеляза победния гол за Манчестър Сити при 1:0 като гост срещу Брентфорд. „Може да се каже така - потвърди звездният нападател. - Никога не съм се чувствал по-добре, отколкото сега.“

25-годишният футболист отново подчерта, че просто да си във върхова форма не е достатъчно. Психическата свежест е също толкова важна, а почти едногодишният му син е ключов фактор за сегашното му състояние на благополучие. Сега той може много по-лесно да се отпусне от случващото се на терена. „В момента изобщо не мисля за футбол“, заяви Холанд.

Приоритетите се промениха, откакто той и приятелката му Изабел Хаугсенг Йохансен станаха родители. Когато след това трябва да се представи отлично на терена, детето го стимулира: „Когато си по-млад, понякога се тревожиш за това или онова. Сега, когато се прибера, мога да се отпусна много по-бързо и по-добре. Трябва да благодаря на сина си.“

Заедно с Хари Кейн от Байерн и Килиън Мбапе от Реал нападателят формира абсолютната тройка сред най-добрите голмайстори в Европа този сезон. Норвежецът не е успял да отбележи само в два от 13-те си мача досега и вече е натрупал невероятните 17 гола. Рекорд, който го поставя в лигата на Кейн (22 попадения в 15 срещи).

Холанд напоследък предоставя доказателства за успешното си съчетание на активност и релакс, амбиция и спокойствие в собствения си YouTube канал. В деня преди Хелоуин нападателят се облече и гримира като героя от комиксите Жокера за парти, на което присъства с приятелката си Изабел. Преди това обаче звездата на Манчестър Сити отиде да си купи памперси, докато все още беше в костюма на Жокера. И очевидно се наслади на реакциите на хората в супермаркетите.

„Ти си човекът от Ман Сити“, разпозна го един мъж. Височината на Хааланд го издаде. „Казах ти, беше заради височината“, пошегува се нападателят, смеейки се на оператора. „Откакто имаме бебето, не излизаме много вечер, нито прекарваме много качествено време заедно. Това е много важно“, добавя Изабел, очаквайки с нетърпение вечерта. Тя също знае колко е важно партньорът ѝ да има правилния баланс в живота.

Именно спокойствието беше очевидното и в първото видео на Холанд в YouTube в края на октомври. Напълно отпуснат, голмайсторът води зрителите си в един типичен за него ден. Спокойна закуска, сауна вечер и преди тренировка, спирка във ферма, за да купи любимото си сурово мляко: „Супер щастлив съм - казва той, докато напуска фермата. - Очаквах само мляко, сега имаме и мед, и малко пържоли.“

Когато по-късно сам приготвя месото, осъзнава какво важно разсейване от работата му осигурява това: „Не искам да звуча арогантно. Но трябва да усетиш пържолата, да я докоснеш и да имаш добра коричка. Това е най-важното.“

Друг важен крайъгълен камък - домашните посещения на физиотерапевта Марио Пафунди, с когото се разбира много добре и който се грижи за него и с норвежкия национален отбор. „По природа имам добра гъвкавост в слабините и бедрата. И е толкова важно за мен да поддържам това“, казва Холанд. Терапевтът подчертава, че клиентът му значително е подобрил ловкостта си, откакто пристигна в Сити през 2022 г., и знае колко ценно е това за играта му. „Твоята гъвкавост, съчетана със силата ти, е невероятно добра комбинация“, хвали Марио своя приятел, който отвръща: „Това е единственият начин да вкарвам тези луди голове.“

В сряда Вечер Холанд има среща с миналото си. Сити ще приеми Борусия (Дормунд) в Шампионската лига. Именно в Германия норвежецът се утвърди като абсолютна топ звезда. През септември 2022 година вече като футболист на Сити вкара акробатично срещу Борусия.

Холанд и Сити имаха перфектна генерална репетиция в неделя. В решаващата победа с 3:1 срещу изненадата на сезона Борнемут, която изстреля Сити на второ място във Висшата лига, Холанд отново беше решаващият играч. Двата му гола бяха толкова мощни, колкото и типични за него - с неподражаемия си стил той направи праволинейно бягане за първия гол и добави хитра дъга за втория. Попадението бе толкова сигурно, че повечето фенове на Сити вече празнуваха преди удара. Освен изключителния си голов рекорд Халанд напоследък е практически неудържим и за националния отбор. Той е вкарал във всеки от последните си девет международни мача, натрупвайки невероятните 17 гола. Това го поставя в силна позиция да поведе Норвегия до първото им участие на Световно първенство от 1998 г. насам. В средата на ноември „викингите“ могат да се класират за Мондиал 2026.

Мениджърът на Сити Пеп Гуардиола вече беше похвалил Халанд през септември, казвайки, че сега е дори по-ценен, отколкото беше по време на сезон 2022/23, с който спечелиха требъл. „Ерлинг е невероятен – възкликна Пеп. - Този сезон е по-добър от всякога.“,

Испанецът естествено е доволен от своята деветка, но головете имат и своя недостатък. Гуардиола не може и да си помисли отборът му да зависим от един футболист, който може да отпадне заради контузия например. Холанд вкарва повече от половината от голове на Сити, а след норвежкия национал има значителна разлика - нито един друг играч в английския топ клуб не е отбелязал повече от един път този сезон.

„Имаме нужда от повече голове от останалите - предупреди Гуардиола. - Крилата трябва да вкарват повече. Трябва по-често да влизат в ситуации „един на един“ и да отправят повече удари към вратата.“

Представянето на Холанд е по-балансирано от всякога. Това е безцелно за Сити, но и представлява реална заплаха при срив във формата.