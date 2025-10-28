Пламен Андреев с успешен дебют за Сантандер

Пламен Андреев записа дебют в испанския футбол. Вратарят на младежкия национален отбор записа 90 минути за Сантандер при убедителната победа с 4:0 като гост на Логронес от 1/16-финалите за Купата на Краля.

До този момент бившият капитан на Левски оставаше в сянката на титулярния страж Ескиета Хокин.

Кантабрийци излязоха напред в резултата след 23 минути игра. Серхио Мартинес пусна за Сулейман Камара, който прати топката в мрежата - 1:0 за Сантандер.

В 66-ата минута Йерай Кабансон удвои аванса на Расинг. В 79-ата минута Диего Нуньес получи червен картон и Логроньес остана с десет души. Йерай и Исан добавиха по гол в края.