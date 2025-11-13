Чудото от Суринам гледа към Мондиал 2026

Суринам може да стане най-ниско класираният отбор в света, който да играе на мондиал. Досега рекордът държи КНДР, който беше 110-и през 2010 година. Сега карибската страна е на 116-о място в световната ранглиста.

Суринам се гордее като роден дом на велики футболисти като Рууд Гулит, Франк Рийкард, Едгар Давидс, Кларънс Зеедорф, Патрик Клуйверт и джими Флойд Хасълбенк в миналото. Сега още мнозина начело с Джиджи Вайналдум са национали на Нидерландия.

Суринам в момента е лидер в групата си от зона КОНКАКАФ пред Панама, Гватемала и Ел Салвадор. До края на квалификациите остават два мача, а всички билети за домакинството срещу Ел Салвадор бяха продадени за 30 минути. „Ако се класираме, държавата ще затвори за месец“, възкликна Брайън Тевреден, генерален секретар на федерацията.