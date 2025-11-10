Гуардиола след мач №1000 – 716 победи, 32 титли

Пеп Гуардиола отпразнува своя мач №1000 като треньор по възможно най-впечатляващия начин. Разгромната победа на Манчестър Сити с 3:0 над шампиона Ливърпул е 716-а в кариерата на каталунеца. Гуардиола е спечелил 32 трофея с трите отбора, които е водил в кариерата си – Барселона, Байерн и сега Сити. Всеобщо е мнението, че тимовете на Пеп играят изключително атрактивно. За 1000 мача те са вкарали сумарно 2445 гола!

„Имам чувството, че енергията ни се възвърна – каза Гуардиола. - Вече сме по-непредвидими в атака и солидни в защита. През миналия сезон това не се получаваше. След световното клубно първенство положението ни напълно се промени.“

За едва четвърти път под ръководството на испанеца Сити владя по-малко топката от съперника – 49,2 процента. Ерлинг Холанд продължи своето бляскаво представяне с първия гол в мача. Попадението беше под №14 за норвежеца от 11 шампионатни двубоя. Но Холанд е далеч от собственото си постижение през 2022-а, когато заби 17 пъти. Сега деветката на Сити се провали от дузпа при 0:0. Грузинският национален вратар Георги Мамардашвили за шести път парира удар от бялата точка през този сезон. Такова нещо не е успявал нито един от друг в петте големи първенства на Европа.

Арне Слот, треньорът на Ливърпул, се разгневи от съдийството и особено от незачетения гол на Вържил ван Дайк. Реферите и ВАР отсъдиха засада, защото Анди Робъртсън пречеше на вратаря. „На страничия съдия му трябваха 13 секунди, за да вдигне флага – беснееше Слот. - Миналия сезон имаше подобна ситуация, когато Бернардо Силва беше на голлинията при удар с глава на Джон Стоунс. Но голът беше присъден. Ако сега попадението ни бе останало, резултатът щеше да е различен. Седмицата ни започна отлично с победите над Астън Вила и Реал, но срещу Сити не се представихме на ниво.“