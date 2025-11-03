Ледена баня и шеги с Гуардиола – мотивацията на Ерлин Холанд

Ледена баня и шегички с треньора Пеп Гуардиола са мотивацията на Ерлинг Холанд. Норвежкото чудо продължава да блести в Манчестър Сити и заби два пъти при 3:1 над Борнемут. Така Холанд е едва третият в историята на Висшата лига, който вкара поне 2 попадения в четири последователни мача след Роби Фаулър (четири през сезон 1995/96) и Луис Суарес (2013 г.).

Нападателят на Манчестър Сити има 12 гола през сезона в първите 10 шампионатни мача. През 2022-а той заби 15 пъти, а Лес Фърдинанд има 13 през 1995-а.

Рекордите на Холанд обаче далеч не са най-интересното около него. След като взе наградата за играч на мача, при осем градуса температура навън нападателят си направи ледена баня. На нея закачи наградата. И написа в инстаграм „За мотивация“.

Преди това Холанд „се скара“ на Гуардиола, който го извади осем минути преди края за сметка на египтянина Омар Мармуш. „Разбира се, че трябва да питате Пеп за смяната ми – отвърна на въпрос норвежецът с огромна усмивка на лицето. - Вероятно има само няколко треньора, които не са толкова щастливи, когато ме вадят.“

Във всички турнири Холанд вкара 17 гола в 13 мача за Сити. А освен това има девет попадения в националния отбор на Норвегия само в три двубоя.

Изпадналият от английския елит Саутхемптън уволни треньора си само след 16 мача. Уил Стил си заминава, след като „светците“ са на 21-о място в Чемпиъншип и явно им предстои тежка битка да останат във втория ешалон на английския футбол.