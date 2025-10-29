Смърт почерни Купата на Германия

Трагичен инцидент почерни първия важен кръг за Купата на Германия. Докато футболистите на Лайпциг се радваха на убедителното 4:1 на терена на Енерги (Котбус), техен привърженик почина на стадиона. Запалянкото колабира точно пред входа и загуби живота си в линейката.

„Нашите мисли са със семейството на нашия фен“, каза капитанът Давид Раум след двубоя.

„Още на терена разбрахме какво се е случило – добави треньорът Оле Вернер. - Нямаше как трагедията да не ни повлияе.“

Вместо традиционната радост след мач футболистите на Лайпциг се събраха пред сектора на гостите и застанаха тихо със скръстени ръце. Трагедията е втора за отбора за съвсем кратко време. В дните преди мача почина братът на ветерана Кевин Кампл.

„Нямам думи за всичко, което се случва – рече вкаралият два гола Кристоф Баумгартнер. - Кевин не е само наш съотборник, той е наш приятел. Познавах прекрасно брат му и не мога да повярвам.“

Денят беше лош и за българския национал Лукас Петков. Халфът започна като резерва за Елверсберг при гостуването на Херта, загубено с 0:3. Петков влезе в 54-ата минута, но по никакъв начин не успя да помогне за по-добър развой.

В дербито на 1/16-финалите Борусия (Дортмунд) отстрани с дузпи Айнтрахт след 1:1 при 120 минути. Двата огбора преставят Германия и в груповата фаза на Шампионската лига.