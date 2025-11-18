Германия хвърли ръкавица към мондиала

Класиране или голям провал! С тези заглавия Германия посрещна със свито сърце Словакия в последната си световна квалификация – отборът, от който загуби на старта с 0:2 и много слаба игра. В Лайпциг ситуацията бе коренно различна. Германия се нуждаеше от равен, а разгроми съперника с 6:0 и няма да ходи на бараж. За 21-и път Бундестимът ще е на мондиал. Единствено Бразилия е участвала на два повече. Причината обаче е, че „селесао“ играе и на най-първите световни, когато Германия въобще не е и в квалификации.

„Победата на четирикратните световни шампиони беше не само фестивал на офанзивната игра, но и четвърти пореден мач без допуснат гол“, респектирано коментира британският тв канал ВВС.

„Германия въобще не трепери и още през първото полувреме си осигури класирането“, добави френската спортна библия „Екип“.

„Този отбор ще се бори за титлата – прогнозира испанският „Марка“. - Световно без Германия не трябва да има.“

19-годишният дебютант Асан Удраого написа история. Той стана най-младият дебютант с гол за Бундестима след Клаус Щюрмер през 1954 година. Удраого се нуждаеше от само 114 секунди, за да се разпише.

На терена не излезе големият грешник Карим Адейеми. Дни преди мача крилото на Борусия (Дортмунд) отнесе глоба от 450 000 евро за притежание на нелегални оръжия. „Разбира се, че не знаехме за това – каза легендата Руди Фьолер, директор на Бундестима. - Искаме да чуем версията и на Карим. В националния отбор той се представя изключително професионално.“