Русия поиска Евро 2032

Александър Дюков, президент на руския футболен съюз, официално поиска страната да кандидатства за домакинството на Евро 2032. В момента турнирът е поверен съвместно на Италия и Турция, но стадионите на Апенините все още не са готови.

„Ако италианците загубят правото, ние сме на среща“, каза Дюков пред сайта sport.ru.

Русия, която организира перфектно Мондиал 2018, сега е санкционирана от ФИФА и УЕФА заради конфликта с Украйна. Националният отбор играе само контроли срещу азиатски държави. „Сборная“ не участва в квалификациите за Мондиал 2026 и не е в жребия за Евро 2028.

Ецио Симонели, президент на италианската лига, обяви като срамно състоянието на стадионите. Милан и Интер откупиха „Сан Сиро“ и искат на негово място да построят напълно нов, който да е готов за Евро 2032, но и това е само на ниво идея. Единствено стадионите в Удине, Торино и Бергамо отговарят на изискванията за европейско в този момент.

„За 18 години Италия направи шест стадиона, от които три са на отбори в Серия А – каза Симонели. - В останалата част от Европа са 226.“

Не е изключено Турция да бъде единствено домакин на Евро 2032.