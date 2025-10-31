Бразилия превърна Копа Либертадорес в свой турнир

Бразилия превърна Копа Либертадорес в свой личен турнир. След прочутия финал между аржентинските грандове Ривър Плейт и Бока Хуниорс, игран в Мадрид през 2018-а, всички носителя на трофея в южноамериканския вариант на Шампионската лига са от Страната на кафето.

Перуанската столица Лима очаква големия финал между Фламенго и Палмейрас на 29 ноември. Битката е за надмощие и между двата големи града Рио де Жанейро и Сао Пауло. А четири от последните шест финала са между бразилски отбори.

Палмейрас стигна до мача благодарение на обрат №1 в историята на полуфиналите в новата история на Копа Либертадорес. След като загуби с 0:3 от еквадорския Лига де Кито, победи с 4:0 в реванша. Общата стойност на гранда от Сао Пауло е 213 милиона евро, а на съперника – само 18. След първия мач Лейла Перейра, дамата президент на Палмейрас, нахлу с бодигардове в съблекалнята. След втория прекрати пресконференцията на Абел Ферейра, обявявайки го за най-добрия треньор в историята на клуба.

Тиаго Силва, бивш ас на ЦСКА, е първият носител на Копа Либертадорес с екипа на Палмейрас. През 2020 и 2021-а отборът още два пъти стана шампион на Южна Америка.

Фламенго пък е най-популярният и обичан бразилски тим. Треньор му е Луис Фелипе, легенда на Атлетико (Мадрид). Три пъти спечели Копа Либертадорес като футболист, а вече има един трофей и като наставник. Във Фламенго днес играят известните от Европа състезатели като Саул Нигес (преди в Атлетико), Жоржиньо (Челси и Арсенал) и Алекс Сандро (Ювентус). Най-известният футболист на Палмейрас е 20-годишният Витор Роке. През 2023-а нападателят се пробва в Барселона, оттам отиде в Бетис и накрая се завърна в родината си. Палмейрас се издигна до пиедестала на най-добрия откривател на таланти, като оттам тръгнаха Естевао и Ендрик.