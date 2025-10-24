Митов и Абърдийн с антирекорд в Европа

Кошмарен месец изживява Димитър Митов на клубно и национално ниво. Вратарят на Абърдийн инкасира 6 попадения при тежката загуба с 0:6 от АЕК (Атина) в Лигата на конференциите. Поражението е най-голямото в историята на легендарния шотландски клуб.

Тимът на българина остава без точки в турнира след 2:3 от Шахтьор на старта. За Митов последните две седмици са повече от разочароващи, след като именно той пази за България при 1:6 от Турция в София в дебюта на новия селекционер Александър Димитров.

Кампанията на Абърдийн също се превръща в провал, след като „доновете“ са предпоследни във Висшата лига на Шотландия след разочароващ старт. „Червените“ имат 7 точки след първите 8 кръга.

В четвъртък вечер към вратата на Митов полетяха общо 27 удара на домакините, като не липсваха и ключови намеси на българския страж.

„Това не е приемливо – призна крушението мениджърът Джими Телин. – Крайният резултат е 6:0, но можеше да бъде и по-голям. Спечелиха двубоя заслужено, а ние трябва да се фокусираме върху нашите си неща.“

