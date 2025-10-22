Ултиматум за Тудор в Ювентус

Игор Тудор, старши треньорът на Ювентус, има 6 мача на разположение, за да спаси кариерата си в Торино. Напрежението над хърватина се увеличи след загубата с 0:2 от Комо в Серия А. „Старата госпожа“ няма победа от 13 септември насам, когато побади Интер с драматично 4:3 в дербито на Италия.

Според местното издание „Тутоспорт“, в понеделник на базата е имало серия срещи, включващи генералния директор Дамиен Комоли, Тудор и самите футболисти.

Подобни разговори има след почти всеки двубой, но сега атмосферата била различна, отбелязва изданието.

За Ювентус предстои сблъсък с Реал (Мадрид) в Шампионска лига, като този мач няма да определи бъдещето на Тудор. То обаче може да бъде ясно до следващата пауза за националните отбори, която е в средата на ноември. Дотогава Ювентус има 6 мача, като освен на „Бернабеу“, останалите са с Лацио, Удинезе и Кремонезе за първенство, със Спортинг (Лисабон) у дома в Европа, както и дерби на града на 8 ноември с Торино.

В момента „бианконерите“ са 7-с 12 точки, на 4 от лидера Милан.

Опции за Ювентус са Рафаеле Паладино, бивш треньор на Монца и Фиорентина, както и Роберто Манчини. Клубът все още плаща заплатата на уволнения Тиаго Мота, а договорът на Тудор е за 2 години.